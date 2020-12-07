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Джон Уолл признался, что сказал Брэдли Билу после обмена из «Вашингтона»

Джон Уолл признался, что сказал Брэдли Билу после обмена из «Вашингтона»
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Джон Уолл рассказал, какое напутствие дал экс-одноклубнику Брэдли Билу после обмена из «Вашингтон Уизардс» в «Хьюстон Рокетс».

«Когда мы прощались после моего обмена, я сказал Билу: «Это твой клуб. Давай, будь тем самым парнем для этой франшизы», – приводит слова Уолла журналист NBC Sports Washington Чейза Хьюз.

Уолл не играл последние два года из-за травмы ахилла. Контракт Джона считается одним из худших в НБА. В следующем сезоне он получит $ 41,25 млн — столько же, сколько и защитник «Рокетс» Харден. Джон и Джеймс делят 4-5-е места в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги. Уэстбрук занимает третью строчку с зарплатой $ 41,36 млн.

В контракте Уолла была оговорка о 15-процентном бонусе в случае обмена. Владелец «Уизардс» Тед Леонсис согласился заплатить разыгрывающему эту сумму. Уолл должен получить $ 133,5 млн за три года.

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