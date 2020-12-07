Факундо Кампаццо высказался о Николе Йокиче после перехода в «Денвер»

Аргентинский разыгрывающий Факундо Кампаццо после перехода из «Реала» в «Денвер Наггетс» поделился мнением о своей новой команде и одном из её лидеров Николе Йокиче.



«Я счастлив быть с «Наггетс». Чувствую себя маленьким ребенком. Это мечта. Но мне нужно много работать. Легко не будет. «Дэнвер» — отличная команда с хорошим подбором игроков.

Разница между НБА и Европой заключается в скорости. Здесь игра очень быстрая, и мне нужно к ней адаптироваться. В «Реале» я играл в атаке медленнее. Это будет нелегко, но я сделаю всё возможное.

Что касается Николы Йокича, то я вижу его второй раз с тех пор, как однажды соперничал с ним на чемпионате мира. Он выглядит первоклассно. Я постараюсь воспользоваться его высоким баскетбольным IQ, чтобы мы максимально выгодно взаимодействовали. Он всегда пытается сделать своих товарищей по команде лучше», — приводит слова Кампаццо Gazetta.gr.