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«Химки» объявили об изменениях в тренерском штабе

«Химки» объявили об изменениях в тренерском штабе
Баскетбол / Евролига 0

Пресс-служба подмосковных «Химок» на официальном сайте сообщила, что ассистентом главного тренера Римаса Куртинайтиса назначен опытный российский специалист Андрей Мальцев, возглавлявший на старте сезона фарм-команду «Химки-Подмосковье».

«В тренерском штабе продолжат работу Ауримас Ясиленис и тренер по физической подготовке Юре Дракслар.

Команду покидают Робертас Кунцайтис, Гедрюс Куртинайтис и Эвалдас Кандратавичюс. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в официальном заявлении подмосковного клуба.

Мальцев с 2004-го по 2005-й был главным тренером санкт-петербургского «Спартака», после чего до 2020-го являлся наставником молодёжных команд ЦСКА.

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