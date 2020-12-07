«Химки» объявили об изменениях в тренерском штабе

Пресс-служба подмосковных «Химок» на официальном сайте сообщила, что ассистентом главного тренера Римаса Куртинайтиса назначен опытный российский специалист Андрей Мальцев, возглавлявший на старте сезона фарм-команду «Химки-Подмосковье».



«В тренерском штабе продолжат работу Ауримас Ясиленис и тренер по физической подготовке Юре Дракслар.



Команду покидают Робертас Кунцайтис, Гедрюс Куртинайтис и Эвалдас Кандратавичюс. Благодарим тренеров за совместную работу и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в официальном заявлении подмосковного клуба.



Мальцев с 2004-го по 2005-й был главным тренером санкт-петербургского «Спартака», после чего до 2020-го являлся наставником молодёжных команд ЦСКА.