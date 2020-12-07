«Я белый парень с короткими руками». Тайлер Хирроу — о проблемах в НБА из-за цвета кожи
Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в подкасте игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика согласился с тем, что соперники в ключевые моменты матчей стараются проводить свои атаки через него из-за цвета кожи и габаритов.
«Бывало такое, что в четвертых четвертях ты начинал понимать, что команды стараются провести атаку через тебя, ведь ты белый с короткими руками?» — спросил Редик у Хирроу.
На что Тайлер дал утвердительный ответ.
«Да, да. Мы с Данканом Робинсоном знаем, что, как бы ни складывалась игра, в какой-то момент они будут атаковать через нас. Мы можем демонстрировать с ним лучшую защиту в истории, но они всё равно попытаются пройти именно через нас», — приводит ответ Хирроу Clutch Points.
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