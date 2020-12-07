Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Я белый парень с короткими руками». Тайлер Хирроу — о проблемах в НБА из-за цвета кожи

«Я белый парень с короткими руками». Тайлер Хирроу — о проблемах в НБА из-за цвета кожи
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в подкасте игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика согласился с тем, что соперники в ключевые моменты матчей стараются проводить свои атаки через него из-за цвета кожи и габаритов.

«Бывало такое, что в четвертых четвертях ты начинал понимать, что команды стараются провести атаку через тебя, ведь ты белый с короткими руками?» — спросил Редик у Хирроу.

На что Тайлер дал утвердительный ответ.

«Да, да. Мы с Данканом Робинсоном знаем, что, как бы ни складывалась игра, в какой-то момент они будут атаковать через нас. Мы можем демонстрировать с ним лучшую защиту в истории, но они всё равно попытаются пройти именно через нас», — приводит ответ Хирроу Clutch Points.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020