«Я белый парень с короткими руками». Тайлер Хирроу — о проблемах в НБА из-за цвета кожи

Защитник «Майами Хит» Тайлер Хирроу в подкасте игрока «Нью-Орлеан Пеликанс» Джей Джей Редика согласился с тем, что соперники в ключевые моменты матчей стараются проводить свои атаки через него из-за цвета кожи и габаритов.

«Бывало такое, что в четвертых четвертях ты начинал понимать, что команды стараются провести атаку через тебя, ведь ты белый с короткими руками?» — спросил Редик у Хирроу.



На что Тайлер дал утвердительный ответ.

«Да, да. Мы с Данканом Робинсоном знаем, что, как бы ни складывалась игра, в какой-то момент они будут атаковать через нас. Мы можем демонстрировать с ним лучшую защиту в истории, но они всё равно попытаются пройти именно через нас», — приводит ответ Хирроу Clutch Points.