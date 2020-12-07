Майк Мэлоун: Никола Йокич и Факундо Кампаццо — два лучших распасовщика в мире

Тренер «Денвер Наггетс» Майкл Мэлоун поделился мнением об игроках команды Факундо Кампаццо и Николе Йокиче.
«Факундо — парень, о котором мы говорили с Тимом Конелли на протяжении долгого времени. Я видел много его игр в последние годы, как с „Реалом“, так и со сборной Аргентины, в которой он добился большого успеха. Что мне нравится в нём, так это то, что вы не можете судить о нём по его росту. Когда вы его впервые видите, то можете недооценить, потому что он не будет самым высоким парнем на площадке. Но он играет с огромным энтузиазмом. Он очень жёсткий. Он — отличный защитник.
Я рад, что он здесь. Его жена и дочь многим пожертвовали, чтобы оказаться здесь. Я благодарен ему за то, что он стал частью этой семьи. Он — легенда в Европе, и он давно мечтал играть в НБА. Я рад, что он с нами, в „Денвере“.
Он делает вещи, которые большинство людей не замечают. В этом смысле он похож на Николу Йокича. С большим уважением к другим игрокам, он и Никола Йокич являются одними из лучших распасовщиков в мире», — приводит слова Мэлоуна официальный сайт НБА.
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