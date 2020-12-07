Скотти Пиппен раскритиковал Майкла Джордана и «Последний танец»

Шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен недоволен сериалом «Последний танец» о своём бывшем одноклубнике Майкле Джордане. Пиппен считает, что Джордан выставил себя на первый план и хотел возвеличить себя.
«Я не думаю, что «Последний танец» был точным отображением того, что было достигнуто в одну из величайших эпох НБА двумя величайшими игроками всех времён в лучшей команде в истории. Я не увидел всего этого в документальном фильме.
На самом деле у меня сложилось впечатление, что в основном Майкл Джордан пытался выставить себя на первый план и хотел возвеличить себя. Я думаю, что это в какой-то мере имело обратный эффект — люди получили возможность увидеть, какой личностью был Майкл на самом деле. Я сказал ему, что мне не очень нравится эта работа. Он сказал мне, что я был прав, и на этом разговор закончился», — приводит слова Пиппена MSN.
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