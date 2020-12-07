Названы 4 самых высокооплачиваемых дуэта НБА

Защитники «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Джон Уолл являются самым высокооплачиваемым дуэтом НБА в сезоне-2020/2021, сообщает hoops.plug.



Суммарная зарплата этих двух игроков в предстоящем сезоне составит $ 82,4 млн, что более чем на пять миллионов выше, чем у ближайших преследователей.



На втором месте по этому показателю дуэт чемпионов НБА из «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, которые заработают $ 77,2 млн за следующий сезон по своим контрактам.



Третье место в этом рейтинге занимают игроки «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг, которые заработают на двоих $ 72,3 млн, четвёртое место у баскетболистов «Финикса» Девина Букера и Криса Пола, зарплата которых за следующий сезон составит $ 70,7 млн.