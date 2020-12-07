Стив Керр назвал главную цель «Голден Стэйт» на сезон-2020/2021

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о главной цели команды на предстоящий сезон.



«Самое важное с моей точки зрения и с точки зрения моих сотрудников — войти в десятку лучших команд в обороне. Это был недооценённый аспект команды „Уорриорз“ в последние семь-восемь лет. Мы всегда были одной из самых успешных оборонительных команд лиги, и для того, чтобы действительно соревноваться на высшем уровне, мы должны быть превосходными в защите. На этом будет основное внимание в тренировочном лагере. Мы пытаемся восстановить нашу оборону. У нас есть атлетизм и рост, чтобы быть в этом хорошими, но потребуется много работы, и мы это знаем», — приводит слова Стива Керра Clutch Points.



В минувшем первенстве НБА «Голден Стэйт Уорриорз» был аутсайдером из-за травм лидеров коллектива.