Джеймс Харден считает «Хьюстон» токсичной франшизой

Джеймсу Хардену не нравится текущая ситуация в «Хьюстон Рокетс», баскетболист считает атмосферу в клубе токсичной, а сам коллектив — «южными «Никс».

«Источник, знакомый с измышлениями Хардена, охарактеризовал культуру «Рокетс» как токсичную и назвал их «южными «Никс». Я не уверен, что затягивание этой ситуации в интересах «Хьюстона». У Хардена есть контракт, но звёзды обращают внимание на то, как относятся к другим звездам в лиге. Сейчас идёт игра», – написал журналист Sports Illustrated Рохан Надкарни на своей странице в «Твиттере».



«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.



Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.