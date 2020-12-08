Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джеймс Харден считает «Хьюстон» токсичной франшизой

Джеймс Харден считает «Хьюстон» токсичной франшизой
Баскетбол / НБА 0

Джеймсу Хардену не нравится текущая ситуация в «Хьюстон Рокетс», баскетболист считает атмосферу в клубе токсичной, а сам коллектив — «южными «Никс».

«Источник, знакомый с измышлениями Хардена, охарактеризовал культуру «Рокетс» как токсичную и назвал их «южными «Никс». Я не уверен, что затягивание этой ситуации в интересах «Хьюстона». У Хардена есть контракт, но звёзды обращают внимание на то, как относятся к другим звездам в лиге. Сейчас идёт игра», – написал журналист Sports Illustrated Рохан Надкарни на своей странице в «Твиттере».

«Рокетс» ожидали, что Харден примет участие в воскресной тренировке, однако игрок там так и не появился. Главный тренер Стивен Сайлас заявил, что баскетболист не имеет права заниматься с командой из-за протокола НБА по COVID-19.

Согласно протоколу НБА, игроки должны были вернуться в город базирования клуба 28-30 ноября для прохождения ежедневных тестов. Харден не явился в расположение клуба в установленный срок. Позже появилось видео, как в одном из стриптиз-клубов Лас-Вегаса Джеймс отмечал день рождения рэпера Lil Baby.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020