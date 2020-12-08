Римас Куртинайтис: думаю, «Химки» готовы сражаться так, как в прошлом сезоне

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и разыгрывающий Стефан Йович поделились мнением перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом», который состоится сегодня, 8 декабря, и начнётся в 18:30 мск.
«Конечно, матч будет сложным. В данный момент «Милан» играет неплохо, даже несмотря на недавний проигрыш «Панатинаикосу». Они играют в лёгкий американский баскетбол, имеют хороших снайперов на трёхочковой дуге. Однако мы неплохо поработали, и, даже несмотря на проигрыш «Баварии» в Мюнхене, качество самой игры было неплохим. Мы хорошо тренируемся и, думаю, готовы сражаться так, как в прошлом сезоне», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
«Я провёл лишь одну игру и в данный момент чувствую себя хорошо. Очень долго меня не было на площадке, я пропустил много тренировок и матчей и скучал по партнёрам. Надеюсь, смогу помогать команде до конца сезона. В текущей ситуации нам очень важно начать играть в свой баскетбол, потому что впервые мы собрались в полном составе, все игроки здоровы, и я надеюсь, что мы начнём играть так, как в прошлом сезоне. Предстоящий матч с «Миланом» будет тяжёлым, потому что это очень хорошая команда с хорошими игроками», — добавил Йович.
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