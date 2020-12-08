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Монте Моррис получил контракт на $ 27 млн

Монте Моррис получил контракт на $ 27 млн
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий Монте Моррис и менеджмент «Денвер Наггетс» договорились о продлении контракта на три года и $ 27 млн. Об этом сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на агента игрока.

Таким образом, Монте не сможет стать неограниченно свободным агентом следующим летом, а «Денвер» не сможет обменять игрока в течение сезона. Моррис провёл три сезона за «Наггетс», набирая 9,6 очка, совершая 2,1 подбора и отдавая 3,5 передачи в среднем за матч.

Ранее стало известно, что «Денвер» заключил однолетний контракт с тяжёлым форвардом Полом Миллсэпом, подписал соглашение с разыгрывающим «Реала» Факундо Кампаццо и продлил на два года сотрудничество с центровым Болом Болом.

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