Монте Моррис получил контракт на $ 27 млн
Разыгрывающий Монте Моррис и менеджмент «Денвер Наггетс» договорились о продлении контракта на три года и $ 27 млн. Об этом сообщил известный инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в "Твиттере" со ссылкой на агента игрока.
Таким образом, Монте не сможет стать неограниченно свободным агентом следующим летом, а «Денвер» не сможет обменять игрока в течение сезона. Моррис провёл три сезона за «Наггетс», набирая 9,6 очка, совершая 2,1 подбора и отдавая 3,5 передачи в среднем за матч.
Ранее стало известно, что «Денвер» заключил однолетний контракт с тяжёлым форвардом Полом Миллсэпом, подписал соглашение с разыгрывающим «Реала» Факундо Кампаццо и продлил на два года сотрудничество с центровым Болом Болом.
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