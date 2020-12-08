Две звезды «Голден Стэйт» заразились коронавирусом

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и выбранный под вторым номером драфта НБА 2020 года центровой Джеймс Уайзмен заразились коронавирусом, сообщает Fadeaway World.
На прошлой неделе сообщалось, что у двух представителей «Уорриорз» положительный результат на COVID-19. В понедельник, когда начался тренировочный лагерь, Грин и Уайзман не тренировались, что привело к предположениям, что это именно они заразились COVID-19. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр на вопрос, что случилось с Грином и Уайзменом, ответил следующим образом: «Догадайтесь сами».
16 ноября в НБА открылся рынок обменов, а через шесть дней — рынок свободных агентов. Ориентировочное расписание других ключевых событий сезона. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.
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