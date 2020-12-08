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Леброн Джеймс рассказал о главном неудобстве раннего старта сезона НБА

Леброн Джеймс рассказал о главном неудобстве раннего старта сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что его огорчило решение НБА начать новый сезон 22 декабря, из-за чего игроки лиги лишились возможности провести Рождество со своими близкими.

«Честно говоря, не ожидал такого решения, поскольку вначале велись разговоры о середине января, а тренировочные лагеря планировали начать после Рождества. У нас была возможность провести праздник с семьями.

Я уже запланировал отпуск с семьей, куда я, очевидно, не мог поехать с тех пор, как пришёл в лигу. Так что мне пришлось многое поменять, когда узнал, что сезон начнется 22 декабря, а тренировочный лагерь – на этой неделе», – приводит слова Леброна The Los Angeles Times.

«Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в рождественскую ночь предстоит сыграть с «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

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