Этторе Мессина объяснил, почему ЦСКА является лучшим клубом в Европе

Главный тренер «Милана» и экс-наставник московского ЦСКА Этторе Мессина сравнил эти две команды, а также рассказал, что именно делает российский клуб одним из лучших в Европе.
«Милан» пока с ЦСКА не на одном уровне. Нам ещё надо подрасти. Надеюсь оказаться на одной высоте через какое-то время. Но сейчас об этом рано говорить.
Понимаете, в ЦСКА очень сильны традиции, опыт и умение играть важные матчи. Это особенный клубный менталитет. Я в любом случае доволен моей командой и не променяю её ни на что, потому что уверен, что мы можем улучшить многие аспекты, многого вместе добиться. Но менталитет, который есть в ЦСКА после такого количества «Финалов четырёх» и стольких важных матчей, – это то, что делает «армейский» клуб лучшим в Европе. Его и мадридский «Реал».
ЦСКА в настоящий момент — это другая команда. Она очень отличается от той, которую тренировал я. И всё же это очень сильная команда, натренированная, у которой за плечами великий клуб с отличными победными традициями. Это важно. Ты чувствуешь это, когда играешь. В те годы, когда я работал с ЦСКА, для меня было огромной честью быть тренером клуба Александра Гомельского и стольких грандов мирового баскетбола, которые играли здесь в годы СССР», — цитирует Мессину «Советский спорт».
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