Леброна Джеймса задел выпад со стороны Кайри Ирвинга

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал слова своего бывшего партнёра по команде Кайри Ирвинга, который ранее заявил, что впервые в карьере в лице Кевина Дюранта у него есть одноклубник, на которого можно положиться.
«Когда услышал комментарий Кайри, я захотел найти всю стенограмму. Получив расшифровку, я подумал: «Чёрт возьми».
Всё время, пока мы были в «Кливленде», я только и хотел, чтобы он получил приз MVP. Заботился о его успехе, но… не срослось. Просто не получилось, хотя мы смогли выиграть чемпионат. Это самое безумное. Нам удалось взять титул, и мы никогда не могли объединиться, но я заботился только о его благополучии, как на паркете, так и вне его. Это немного меня задело», — цитирует Леброна Fadeaway World.
Ирвинг и Леброн привели «Кавальерс» к первому в истории франшизы титулу чемпиона НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз». Тогда в ходе серии «Кливленд» уступал — 1-3.
Позже Кайри признался, что не хотел своими словами обидеть Леброна.
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