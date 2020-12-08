Кармело Энтони сменил имидж

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс», ветеран НБА Кармело Энтони решил изменить причёску и заплести брейды. Фото в новом образе баскетболист опубликовал на своей странице в соцсети.



«Бывают моменты, что мне хочется быть там, где я находился раньше, когда пожелал оказаться здесь!» — написал под снимком Энтони.



Болельщики в комментариях стали писать, что теперь причёска Кармело напоминает выбор Скотти Пиппена, когда легенда «Чикаго Буллз» также решился на смену имиджа.

Фото доступно на странице Кармело Энтони в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Кармело провёл за «Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.



Ранее Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Кармело — семикратный участник Матча звёзд НБА. В составе сборной Соединённых Штатов он трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.