Кармело Энтони сменил имидж

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс», ветеран НБА Кармело Энтони решил изменить причёску и заплести брейды. Фото в новом образе баскетболист опубликовал на своей странице в соцсети.
«Бывают моменты, что мне хочется быть там, где я находился раньше, когда пожелал оказаться здесь!» — написал под снимком Энтони.
Болельщики в комментариях стали писать, что теперь причёска Кармело напоминает выбор Скотти Пиппена, когда легенда «Чикаго Буллз» также решился на смену имиджа.
Фото доступно на странице Кармело Энтони в «Инстаграме».
В минувшем сезоне Кармело провёл за «Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора.
Ранее Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Кармело — семикратный участник Матча звёзд НБА. В составе сборной Соединённых Штатов он трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.
- 8 декабря 2020
-
14:29
-
14:01
-
13:47
-
13:20
-
12:41
-
12:19
-
11:13
-
10:03
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
07:17
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
23:31
-
23:09
-
21:57
-
21:30
-
20:55
-
19:57
-
18:05
-
15:58
-
14:13
-
14:08
-
13:47
-
12:35
-
12:07
-
11:37
-
11:26
-
10:25
-
10:12
-
09:43
-
09:30
-
09:19
-
07:30