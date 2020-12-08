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«Виртус» уволил Джорджевича, может назначить Обрадовича и расстаться с Теодосичем

«Виртус» уволил Джорджевича, может назначить Обрадовича и расстаться с Теодосичем
Баскетбол / Евролига 0

Итальянский «Виртус» сообщил, что Саша Джорджевич больше не является главным тренером команды. Сербский специалист был освобождён от обязанностей после четвёртого поражения команды в девяти матчах Серии А, пишет Eurohoops.

По информации La Repubblica, клуб из Болоньи рассматривает варианты с назначением Желько Обрадовича, Серджо Скариоло и Луки Банки.

Обрадович покинул «Фенербахче» в межсезонье-2020. Скариоло в настоящий момент возглавляет сборную Испании. Банки временно остаётся без работы. Последним его клубом был «Локомотив-Кубань», которым он руководил в начале сезона-2019/2020.

Кроме того, согласно информации Sportando, из-за тренерских перестановок «Виртус» может расстаться с экс-игроком московского ЦСКА, защитником Милошем Теодосичем.

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