Дуэйн Уэйд отреагировал на распространение в Сети фото жены с выпавшей голой грудью

Легенда НБА и «Майами Хит» Дуэйн Уэйд отреагировал на оскорбительные комментарии фанатов после распространения в Сети фото его жены Габриэль Юнион с выпавшей из одежды голой грудью.
«Я не вижу ничего ненатурального. Круто», — написал Уэйд на свой странице в «Твиттере» и сопроводил сообщение эмодзи в ответ на выпады пользователей.
Габриэль Юнион замужем за Дуэйном Уэйдом с 2014 года. Распространённое в Сети фото относится к периоду, когда Юнион состояла в отношениях с игроком НФЛ Крисом Ховардом.
Напомним, Дуэйн Уэйд завершил карьеру после сезона-2018/2019. Уэйд был выбран «Майами» под пятым номером на драфте-2003 и провёл в составе «Хит» 14 полных сезонов, трижды став чемпионом НБА. Кроме того Дуэйн выступал за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». В составе сборной США атакующий защитник стал олимпийским чемпионом Пекина.
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