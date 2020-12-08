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Дуэйн Уэйд отреагировал на распространение в Сети фото жены с выпавшей голой грудью

Дуэйн Уэйд отреагировал на распространение в Сети фото жены с выпавшей голой грудью
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА и «Майами Хит» Дуэйн Уэйд отреагировал на оскорбительные комментарии фанатов после распространения в Сети фото его жены Габриэль Юнион с выпавшей из одежды голой грудью.

«Я не вижу ничего ненатурального. Круто», — написал Уэйд на свой странице в «Твиттере» и сопроводил сообщение эмодзи в ответ на выпады пользователей.

Габриэль Юнион замужем за Дуэйном Уэйдом с 2014 года. Распространённое в Сети фото относится к периоду, когда Юнион состояла в отношениях с игроком НФЛ Крисом Ховардом.

Напомним, Дуэйн Уэйд завершил карьеру после сезона-2018/2019. Уэйд был выбран «Майами» под пятым номером на драфте-2003 и провёл в составе «Хит» 14 полных сезонов, трижды став чемпионом НБА. Кроме того Дуэйн выступал за «Чикаго Буллз» и «Кливленд Кавальерс». В составе сборной США атакующий защитник стал олимпийским чемпионом Пекина.

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