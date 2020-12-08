Сергей Базаревич: если Андрей Воронцевич будет играть за клуб — мы только порадуемся

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказался о выступлении форварда Андрея Воронцевича в матчах квалификации Евробаскета с Эстонией (84:56) и Италией (66:70). Воронцевич приехал в расположение сборной в качестве свободного агента, поскольку после старта сезона-2020/2021 не подписывал контракт с клубом.

«Он сыграл хорошо. Наверное, с учётом ситуации даже лучше, чем могло быть. Но выяснилось, что опытный баскетболист может сыграть и вот так, с листа, зная систему и находясь в неплохих физических кондициях. Точнее в хороших. Когда мы с ним и Евгением Валиевым начинали индивидуальную работу за три недели до выезда в Таллин, чисто физическое состояние Андрея меня даже удивило для того момента, в котором он был. Значит, он профессионально относился, был готов играть. Наиграл ли он в Таллине на новый клубный контракт? Мы не думали о его контракте. Сборной хорошо, когда её игрокам хорошо. Если Андрей будет играть за клуб — мы только порадуемся», — приводит слова Базаревича ТАСС.