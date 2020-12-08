Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Сергей Базаревич: если Андрей Воронцевич будет играть за клуб — мы только порадуемся

Сергей Базаревич: если Андрей Воронцевич будет играть за клуб — мы только порадуемся
Баскетбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказался о выступлении форварда Андрея Воронцевича в матчах квалификации Евробаскета с Эстонией (84:56) и Италией (66:70). Воронцевич приехал в расположение сборной в качестве свободного агента, поскольку после старта сезона-2020/2021 не подписывал контракт с клубом.

«Он сыграл хорошо. Наверное, с учётом ситуации даже лучше, чем могло быть. Но выяснилось, что опытный баскетболист может сыграть и вот так, с листа, зная систему и находясь в неплохих физических кондициях. Точнее в хороших. Когда мы с ним и Евгением Валиевым начинали индивидуальную работу за три недели до выезда в Таллин, чисто физическое состояние Андрея меня даже удивило для того момента, в котором он был. Значит, он профессионально относился, был готов играть. Наиграл ли он в Таллине на новый клубный контракт? Мы не думали о его контракте. Сборной хорошо, когда её игрокам хорошо. Если Андрей будет играть за клуб — мы только порадуемся», — приводит слова Базаревича ТАСС.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020