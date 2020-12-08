Леброн Джеймс: два моих последних титула были тяжелейшими в истории НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что два последних из четырёх выигранных им чемпионств были самыми сложными в истории всей лиги.

«Одно я знаю наверняка, я был частью двух команд, которые завоевали тяжелейшие титулы в истории. В 2016 году „Кливленд“ совершил камбэк в финальной серии, проигрывая со счётом 1-3 команде, которая в ходе регулярного чемпионата победила 73 раза и проиграла только 9 раз. В их составе был двукратный MVP. А в нынешнем году мы прошли через все трудности „пузыря“, — приводит слова Леброна Clutch Points.

Напомним, в 2016 году «Кливленд Кавальерс» в финальной серии обыграл «Голден Стэйт Уорриорз». Это был первый титул в истории клуба из Огайо. В 2020 году «Лейкерс» в финале серии справились с «Майами Хит».