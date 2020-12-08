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«Виртус» вернул Джорджевичу пост главного тренера менее чем через сутки после увольнения

«Виртус» вернул Джорджевичу пост главного тренера менее чем через сутки после увольнения
Баскетбол / Еврокубок 0

Руководство «Виртуса» из Болоньи приняло решение сохранить на посту главного тренера команды сербского специалиста Сашу Джорджевича, который был уволен с должности менее чем 24 часа назад, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эмилиано Карчия.

Сербский специалист был освобождён от обязанностей после четвёртого поражения команды в девяти матчах Серии А. В течение дня стороны вели переговоры и, видимо, пришли к компромиссу. Ранее в СМИ появлялась информация, что после увольнения Джорджевича команду мог покинуть её лидер Милош Теодосич.

Напомним, что команда из Болоньи является соперником «Локомотива-Кубань» в Еврокубке. На международной арене «Виртус» выступает более чем уверенно и лидирует в своём секстете.

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