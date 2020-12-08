Джеймс Харден прояснил, куда хочет быть обмененным из «Хьюстона»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден сообщил руководству клуба, что готов к обмену в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА, сообщает ESPN.



Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Ранее сообщалось, что Джеймс просил руководство тезасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс», где он мог бы объединиться с Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом. Владелец «Хьюстона» Тилман Фертитта упорно отказывается обменивать Хардена.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.