Куртинайтис и Йеребко прокомментировали матч с «Миланом»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис и тяжёлый форвард Юнас Йеребко подвели итоги матча регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (93:102).
«Сегодня у нас было очень много проблем с защитой один на один. Мы постоянно были медленнее соперника на один или два шага, и игроки «Милана» нас за это наказывали. Они показали очень хороший процент попаданий из-за дуги — 68%. Они контролировали ход матча с самого начала, когда мы стали проигрывать. Пару раз мы были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт, но ошибки в защите и потери в нападении лишили нас возможности выиграть», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».
«Сегодня «Милан» показал, что был лучшей командой. Обидно проигрывать подобным образом. Думаю, мы позволили сопернику забить много лёгких мячей. Мы должны были лучше играть в защите, особенно против такой бросающей команды, как «Милан». Отдаю им должное. Мы же должны двигаться дальше и становиться лучше», — заявил Йеребко.
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