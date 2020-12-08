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«Голден Стэйт» и «Бруклин» больше не хотят иметь дела с обменом Джеймса Хардена

«Голден Стэйт» и «Бруклин» больше не хотят иметь дела с обменом Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс» отказались от намерений выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает Clutch Points.

«Нетс» и «Уорриорз» были заинтересованы в услугах Хардена в межсезонье, но «Рокетс» затребовали слишком большую компенсацию. Кроме того, «Голден Стэйт» видел в Хардене замену Кевину Дюранту, однако позже усомнился в способности баскетболиста вписаться в культуру франшизы.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.

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