«Голден Стэйт» и «Бруклин» больше не хотят иметь дела с обменом Джеймса Хардена

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Бруклин Нетс» отказались от намерений выменять защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает Clutch Points.
«Нетс» и «Уорриорз» были заинтересованы в услугах Хардена в межсезонье, но «Рокетс» затребовали слишком большую компенсацию. Кроме того, «Голден Стэйт» видел в Хардене замену Кевину Дюранту, однако позже усомнился в способности баскетболиста вписаться в культуру франшизы.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
- 8 декабря 2020
-
23:15
-
23:02
-
22:24
-
21:24
-
20:59
-
20:55
-
20:22
-
19:30
-
18:56
-
17:59
-
17:18
-
16:48
-
16:45
-
16:19
-
16:08
-
14:29
-
14:01
-
13:47
-
13:20
-
12:41
-
12:19
-
11:13
-
10:03
-
09:25
-
09:22
-
09:19
-
09:11
-
07:17
-
00:10
- 7 декабря 2020
-
23:31
-
23:09
-
21:57
-
21:30
-
20:55
-
19:57