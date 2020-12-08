«Барселона» на домашней арене проиграла «Олимпиакосу»

В регулярном чемпионате Евролиги завершилось ещё несколько матчей. Так, «Барселона» на домашней арене неожиданно проиграла «Олимпиакосу».

Пирейцы повели в счёте уже после первой четверти — 26:17. Во второй десятиминутке каталонцы сократили отставание — 47:51. Но в третьей четверти команда из Греции снова прибавила и оторвалась от хозяев на 9 очков — 72:63. В заключительном игровом отрезке «Барселона» пыталась отыграться вплоть до финальной сирены, но «Олимпиакосу» удалось удержать победу — 96:88.

В другом матче дня один из лидеров турецкого баскетбола «Анадолу ЭФес» сломил сопротивление французского АСВЕЛа — 72:68. Команда из Лиона потерпела второе поражение в Евролиге кряду, в минувшем туре АСВЕЛ не справился с «Реалом».