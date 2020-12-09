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Док Риверс дал понять, нужен ли «Филадельфии» Джеймс Харден

Док Риверс дал понять, нужен ли «Филадельфии» Джеймс Харден
Баскетбол / НБА 0

Главный тренер клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс заявил, что не хочет вносить какие-либо изменения в команду, в том числе и проводить возможный обмен Джеймса Хардена и «Хьюстон Рокетс».

«Эти слухи исходят не от нас. Пока вы не услышите этого от нас, можете быть спокойны. Нам нравится наша команда. Я говорю вам, команда, которую я только что наблюдал, – особенная. Эти слухи исходят не от нас», – приводит слова Риверса USA TODAY.

Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс». Среди команд, где он мог бы продолжить карьеру, ранее также фигурировала «Филадельфия».

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

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