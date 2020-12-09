Харден выбрал приоритетный клуб для обмена, если не удастся перейти в «Нетс» и «Сиксерс»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден хотел бы играть под руководством главного тренера Тайрона Лю в «Лос-Анджелес Клипперс», если его нынешняя команда не найдёт вариантов обмена с «Филадельфией Сиксерс» или «Бруклин Нетс», сообщает The Athletic.
«Харден хотел, чтобы Тайрон Лю стал главным тренером „Хьюстона“. Источники сообщают, что владелец „Рокетс“ Тилман Фертитта этого не сделал — он хотел видеть на должности Джеффа Ван Ганди. Компромиссом стал Стивен Сайлас. Дело в том, что Харден хотел играть под руководством Лю, который сейчас возглавляет „Клипперс“. Подавляющее большинство представителей НБА проводят по крайней мере часть межсезонья в Лос-Анджелесе. Харден определённо готов продлить своё пребывание там. Он также даёт „Клипперс“ то, чего у них нет, — динамичного, результативного боллхендлера», — отмечает обозреватель Джо Вардон.
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