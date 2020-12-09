Седокова выпустила сингл с Тиммой на обложке

Певица Анна Седокова презентовала на своей странице в «Инстаграме» новый сингл «Привязана к тебе», на обложке которого она сфотографирована вместе со своим мужем баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.



«Всё. Она живёт. Моё сердце в бинтах. Боже, дай мне сил и дальше делать свою музыку, которой я верю… Без абзацов. С ошибками. Зато настоящая», — написала Седокова под презентацией.

Видео доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.



Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.