Седокова выпустила сингл с Тиммой на обложке

Певица Анна Седокова презентовала на своей странице в «Инстаграме» новый сингл «Привязана к тебе», на обложке которого она сфотографирована вместе со своим мужем баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.
«Всё. Она живёт. Моё сердце в бинтах. Боже, дай мне сил и дальше делать свою музыку, которой я верю… Без абзацов. С ошибками. Зато настоящая», — написала Седокова под презентацией.
Видео доступно на странице Анны Седоковой в «Инстаграме».
Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
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