Твит Барака Обамы в память о Коби Брайанте стал вторым самым популярным постом 2020 года

Пресс-служба «Твиттера» подвела статистические итоги года и рассказала о самых популярных публикациях. Возглавил этот рейтинг пост о смерти актера Чедвика Боузмана, размещённый на его странице. Он собрал больше 7,6 миллиона лайков и свыше 3,1 миллиона ретвитов.



Вторым по количеству лайков стал твит Барака Обамы в память о баскетболисте Коби Брайанте и его дочери Джианне. На третьем месте расположилась майская публикация актера Энди Милонакиса: «Поздравляю астронавтов, которые сегодня покинули Землю. Хороший выбор».

Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.