Владимир Гомельский объяснил сильный регресс Серхио Льюля

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский попробовал объяснить причины спада в игре Серхио Льюля в нынешнем сезоне.



«Склоняюсь к тому, что у Льюля возраст и травма совместно дали такой эффект. Не ожидаю его возвращения на прежний уровень», — написал Гомельский на своём сайте.



Месяц назад Льюль провёл одну из худших игр за годы карьеры. В матче чемпионата Испании с «Фуэнлабрадой» баскетболист сделал только 2 подбора, при этом совершил 2 потери и 4 фола. Серхио реализовал лишь 1 из 11 бросков с игры. Льюль не реализовал ни одного из шести бросков с дальней дистанции.



В нынешнем сезоне Евролиги Льюль принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 11,2 очка и отдавая 2,7 результативной передачи.