Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Владимир Гомельский объяснил сильный регресс Серхио Льюля

Владимир Гомельский объяснил сильный регресс Серхио Льюля
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский попробовал объяснить причины спада в игре Серхио Льюля в нынешнем сезоне.

«Склоняюсь к тому, что у Льюля возраст и травма совместно дали такой эффект. Не ожидаю его возвращения на прежний уровень», — написал Гомельский на своём сайте.

Месяц назад Льюль провёл одну из худших игр за годы карьеры. В матче чемпионата Испании с «Фуэнлабрадой» баскетболист сделал только 2 подбора, при этом совершил 2 потери и 4 фола. Серхио реализовал лишь 1 из 11 бросков с игры. Льюль не реализовал ни одного из шести бросков с дальней дистанции.

В нынешнем сезоне Евролиги Льюль принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 11,2 очка и отдавая 2,7 результативной передачи.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020