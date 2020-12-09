Владимир Гомельский объяснил сильный регресс Серхио Льюля
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский попробовал объяснить причины спада в игре Серхио Льюля в нынешнем сезоне.
«Склоняюсь к тому, что у Льюля возраст и травма совместно дали такой эффект. Не ожидаю его возвращения на прежний уровень», — написал Гомельский на своём сайте.
Месяц назад Льюль провёл одну из худших игр за годы карьеры. В матче чемпионата Испании с «Фуэнлабрадой» баскетболист сделал только 2 подбора, при этом совершил 2 потери и 4 фола. Серхио реализовал лишь 1 из 11 бросков с игры. Льюль не реализовал ни одного из шести бросков с дальней дистанции.
В нынешнем сезоне Евролиги Льюль принял участие в 11 встречах, набирая в среднем 11,2 очка и отдавая 2,7 результативной передачи.
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