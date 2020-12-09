«Милуоки» потерял уверенность в сохранении Янниса Адетокунбо

Инсайдер ESPN Зак Лоу в эфире программы The Jump заявил, что «Милуоки Бакс» потерял уверенность в продлении контракта с двукратным MVP НБА Яннисом Адетокунбо.



«После удачного приобретения Джру Холидэя и Богдана Богдановича «Бакс» были настроены очень оптимистично. Они находились в приятной эйфории и готовились открывать шампанское. С тех пор они стали вести себя достаточно спокойно. Не знаю, что на самом деле всё это значит. Я просто не замечал от «Бакс» того же оптимистичного настроя, что был раньше», – цитирует Лоу Parlons Basket.

Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне. Напомним, активный интерес к Адетокунбо приписывали «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».