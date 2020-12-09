«Милуоки» потерял уверенность в сохранении Янниса Адетокунбо

Инсайдер ESPN Зак Лоу в эфире программы The Jump заявил, что «Милуоки Бакс» потерял уверенность в продлении контракта с двукратным MVP НБА Яннисом Адетокунбо.
«После удачного приобретения Джру Холидэя и Богдана Богдановича «Бакс» были настроены очень оптимистично. Они находились в приятной эйфории и готовились открывать шампанское. С тех пор они стали вести себя достаточно спокойно. Не знаю, что на самом деле всё это значит. Я просто не замечал от «Бакс» того же оптимистичного настроя, что был раньше», – цитирует Лоу Parlons Basket.
Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне. Напомним, активный интерес к Адетокунбо приписывали «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».
- 9 декабря 2020
-
19:47
-
18:51
-
18:44
-
18:32
-
17:44
-
15:43
-
15:06
-
14:46
-
13:45
-
13:27
-
12:46
-
12:28
-
11:01
-
10:22
-
09:54
-
00:41
- 8 декабря 2020
-
23:15
-
23:02
-
22:24
-
21:24
-
20:59
-
20:55
-
20:22
-
19:30
-
18:56
-
17:59
-
17:18
-
16:48
-
16:45
-
16:19
-
16:08
-
14:29
-
14:01
-
13:47
-
13:20