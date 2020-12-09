Леброн Джеймс прояснил, хочет ли играть в одной команде с Бронни под конец карьеры

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прояснил, хочет ли он дождаться появления в НБА сына, Бронни Джеймса, и поиграть с ним в одной команде перед завершением карьеры.
«Лучшее, что стану свободным агентом в этом сезоне в том, что мой старший сын как раз закончит среднюю школу. Так что у меня будет несколько вариантов, чтобы понять, что я хочу делать дальше. Быть рядом с семьёй, больше времени проводить с сыном или продолжать играть там, где мне захочется», — приводит слова Леброна Джеймса Lakers Daily.
Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.
Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора в матче.
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