В борьбу за Джеймса Хардена включились три новых клуба

«Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс» включились в борьбу за защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает The Athletic.

«Клипперс» не против включить в обменный пакет Пола Джорджа, «Миннесота» — Д'Анджело Расселла, «Нью-Орлеан» — Брэндона Ингрэма или Лонзо Болла.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.