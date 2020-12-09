Эксперт: Кайри Ирвинг унизил Леброна Джеймса. Неприятно слышать правду о себе

Аналитик НБА Скип Бэйлесс считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пережил неприятные ощущения, когда его бывший одноклубник по «Кливленд Кавальерс». заявил что напарник по «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант — единственный товарищ по команде в его карьере, на которого он может положиться.

«Можете ли вы представить, что Майкл Джордан воспринимает что-либо так серьёзно или лично? Это всё из-за гнева Леброна, из-за его боли! Кайри действительно задел Леброна пару месяцев назад, унизил его за бесполезность в клатче. Неприятно слышать правду о себе », — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

«Когда услышал комментарий Кайри, я захотел найти всю стенограмму. Получив расшифровку, я подумал: «Чёрт возьми». Это немного меня задело», — заявил ранее Джеймс в ответ на слова Ирвинга.