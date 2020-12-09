УНИКС обыграл «Бурк» в Еврокубке

В Казани завершился матч девятого тура группового этапа Еврокубка в секстете А, в котором местный УНИКС принимал французский «Бурк».
Казанская команда здорово стартовала и выиграла первую четверть с преимуществом в 14 очков — 25:11. Но уже к большому перерыву «Бурк» значительно сократил отставание — 25:18 в четверти, и на табло к большому перерыву значилось 43:36 в пользу УНИКСа. В третьей десятиминутке «Бурк» и вовсе подобрался к соперникам на расстояние одного очка — к заключительной четверти счёт в матче был 56:55. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой УНИКС выиграл со счётом 20:16. Итоговый счёт матча — 76:71 в пользу казанцев.
Самым результативным в составе победителей стал набравший 33 очка американец Айзея Канаан. В составе гостей 16 очков набрал Пьер Пело.
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