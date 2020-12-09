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Нокаутировавший Робинсона блогер вызвал на бой Леброна Джеймса

Нокаутировавший Робинсона блогер вызвал на бой Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Блогер Джейк Пол вызвал на боксёрский поединок лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Пол предложил Леброну выяснить, кто из них является «настоящим королём».

«Леброн, давай посмотрим, кто настоящий король Огайо?» — написал в своём «твиттере» Пол.

Напомним, Джейк Пол 29 ноября провёл поединок с Нейтом Робинсоном. Бой был завершён во втором раунде — Пол отправил Робинсона в нокаут. При этом к тому моменту Робинсон уже трижды оказывался в нокдауне.

У Робинсона бой был дебютным в профессиональном боксе. Что касается Джейка Пола, то у него это второй поединок на профессиональном ринге. В дебюте он победил коллегу по блогерской деятельности AnEsonGib.

Брат Джейка Пола, Логан Пол, 20 февраля 2021 года проведёт поединок с Флойдом Мейвезером.

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