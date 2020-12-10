«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Андорру» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 106:100 в пользу краснодарской команды.
Встреча началась с преимуществом хозяев паркета — к первому перерыву «Андорра» повела в счёте с разницей в четыре очка. Второй игровой отрезок остался за гостями паркета — к большому перерыву «Локомотив-Куань» смог выйти вперёд, преимущество российского клуба составляло 2 очка. Третья четверть прошла в равной борьбе, к заключительной десятиминутке счёт на табло был 84:81 в пользу краснодарского клуба. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Локомотив-Кубань».
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кевин Херви, набравший 23 очка и 9 подборов, и отметившийся аналогичным количеством баллов Джордан Кроуфорд. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Хаукур Паульссон.
- 10 декабря 2020
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50
-
20:28
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
18:51
-
18:44
-
18:32
-
17:44
-
15:43
-
15:06
-
14:46
-
13:45
-
13:27
-
12:46
-
12:28
-
11:01
-
10:22
-
09:54
-
00:41
- 8 декабря 2020
-
23:15
-
23:02
-
22:24
-
21:24
-
20:59
-
20:55
-
20:22
-
19:30
-
18:56
-
17:59
-
17:18
-
16:48