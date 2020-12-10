«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Андорру» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 106:100 в пользу краснодарской команды.



Встреча началась с преимуществом хозяев паркета — к первому перерыву «Андорра» повела в счёте с разницей в четыре очка. Второй игровой отрезок остался за гостями паркета — к большому перерыву «Локомотив-Куань» смог выйти вперёд, преимущество российского клуба составляло 2 очка. Третья четверть прошла в равной борьбе, к заключительной десятиминутке счёт на табло был 84:81 в пользу краснодарского клуба. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Локомотив-Кубань».



Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кевин Херви, набравший 23 очка и 9 подборов, и отметившийся аналогичным количеством баллов Джордан Кроуфорд. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Хаукур Паульссон.