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«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке

«Локомотив-Кубань» обыграл «Андорру» в Еврокубке
Баскетбол / Еврокубок 0

Краснодарский «Локомотив-Кубань» переиграл «Андорру» в регулярном чемпионате Еврокубка. Встреча прошла в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 106:100 в пользу краснодарской команды.

Встреча началась с преимуществом хозяев паркета — к первому перерыву «Андорра» повела в счёте с разницей в четыре очка. Второй игровой отрезок остался за гостями паркета — к большому перерыву «Локомотив-Куань» смог выйти вперёд, преимущество российского клуба составляло 2 очка. Третья четверть прошла в равной борьбе, к заключительной десятиминутке счёт на табло был 84:81 в пользу краснодарского клуба. В заключительном игровом отрезке сильнее оказался «Локомотив-Кубань».

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Кевин Херви, набравший 23 очка и 9 подборов, и отметившийся аналогичным количеством баллов Джордан Кроуфорд. В составе хозяев паркета 21 очко набрал Хаукур Паульссон.

Еврокубок. Группа C. 7-й тур
09 декабря 2020, среда. 22:00 МСК
Андорра
Андорра-ла-Велья, Андорра
Окончен
100 : 106
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Андорра: Паульссон - 21, Ханна - 18, Паули - 13, Олумуйива - 10, Сенглин - 10, Си - 9, Йелинек - 7, Гело - 6, Льовет - 4, Гарсия - 2, Диме, Колом
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 23, Херви - 23, Каммингс - 20, Кузминскас - 17, Линч - 9, Ильницкий - 7, Калниетис - 7, Емченко, Калинов, Мартюк, Мотовилов, Паунич
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