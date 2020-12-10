Именитый итальянский клуб снялся с чемпионата и прекратил существование

Руководство римского «Виртуса» решило сняться с участия в итальянской Серии А, сообщает инсайдер Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере».

Владелец клуба Клаудио Тоти отправил Федерации баскетбола Италии и руководству итальянской лиги письмо о прекращении деятельности клуба. «Виртус» в последнее время переживал серьёзные финансовые трудности, баскетболисты долгое время не получали зарплату.



Владелец римлян хотел продать клуб заинтересованной американской группе инвесторов, но переговоры зашли в тупик. В нынешнем сезоне Серии А «Виртус» занимал предпоследнее, 15-е место с 2 победами и 7 поражениями. «Виртус» является чемпионом Италии-1983, За 60 лет существования клуб выиграл Евролигу и Межконтинентальынй Кубок ФИБА в 1984 году.