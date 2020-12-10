Названа команда с самым лучшим пакетом за Джеймса Хардена

Инсайдер НБА Бобби Маркс заявил, что у «Филадельфии Сиксерс» есть лучший пакет активов, который можно использовать в сделке по обмену защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена.

«Я думаю, что у „Филадельфии“ есть все активы, которые ищут „Рокетс“. Бен Симмонс как молодой основообразующий игрок, вокруг которого нужно строить команду. Матисс Тибулл как молодой игрок-новичок на дешёвом контракте и несколько драфт-пиков. „Сиксерс“ отвечают всем требованиям, но я не уверен, что они хотят что-нибудь отдавать за Джеймса Хардена. Думаю, интересным торговым партнером мог бы стать „Бостон“. Я не знаю, хватит ли Джейлена Брауна. Конечно, придётся отдать не только его одного, но он очень близок к уровню All-Star. У „Бостона“ есть 5 или 6 игроков на контрактах новичков, а также у них есть драфт-пики. Я бы дал „Селтикс“ небольшое преимущество над „Бруклином“, — приводит слова Маркса Parlons Basket.