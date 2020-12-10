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Яннис Адетокунбо сказал, что думает о супермаксимальном контракте с «Милуоки»

Яннис Адетокунбо сказал, что думает о супермаксимальном контракте с «Милуоки»
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что не думает о продлении контракта с клубом в данный момент.

«Прямо сейчас мои мысли не сфокусированы на переговорах о контракте. Я всего лишь пытаюсь концентрироваться на себе. Вопрос переговоров я оставил своему агенту Алексу Саратсису и руководству клуба», – приводит слова Адетокунбо журналистка ESPN Малика Эндрюс на своей странице в «Твиттере».

Адетокунбо имеет право подписать пятилетнее продление контракта на сумму $ 228-240 млн. Двукратный MVP НБА должен принять решение до 21 декабря – это дедлайн для заключения супермаксимальных контрактов и максимальных продлений соглашений новичков в этом сезоне. Напомним, активный интерес к Адетокунбо приписывали «Майами Хит», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс».

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