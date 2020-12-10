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«Клипперс» приняли окончательное решение по Полу Джорджу

«Клипперс» приняли окончательное решение по Полу Джорджу
Баскетбол / НБА 0

«Лос-Анджелес Клипперс» отказался от идеи включения форварда Пола Джорджа в обменный пакет по защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену, сообщает The Athletic.

Калифорнийский клуб рассчитывает надолго сохранить Джорджа в составе. Ранее сообщалось, что «Нью-Орлеан Пеликанс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Клипперс» включились в борьбу за защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена с готовностью отдать за него серьёзную компенсацию.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» вёл 3-1 в полуфинальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» в минувшем сезоне. Но подопечные Дока Риверса сначала позволили соперникам сравнять счёт в противостоянии, а в решающем, седьмом матче серии и вовсе разгромно проиграли (89:104). После завершения сезона Риверса уволили и заменили на Тайрона Лю. Джордж обвинил в неудаче бывшего главного тренера. Кроме того, сообщалось, что игроки «Клипперс» не считают Пола авторитетным лидером.

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