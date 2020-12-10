Стефен Карри прокомментировал информацию об обмене Джеймса Хардена в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий Стефен Карри выразил мнение, что не стоит придавать большое значение слухам о возможном переходе Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Голден Стэйт Уорриорз».



«С чем это сравнить? Наверное, года два или три назад прошёл слух, что Леброн Джеймс уйдёт из «Кливленд Кавальерс» и будет играть за нас. Вы слышите всевозможные вещи, но всё это часть маленького мира, который представляет собой слухи и сплетни НБА. Над некоторыми можно посмеяться. Другие являются частью бизнеса. Но пока в этой лиге не произойдёт чего-то конкретного, вам просто стоит отмахиваться от этого информационного шума», — приводит слова Карри Clutch Points.



Харден до сих пор не прибыл в тренировочный лагерь «Рокетс». Сообщалось, что Джеймс просил руководство техасского клуба обменять его в «Бруклин Нетс».



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.