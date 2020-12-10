Леброн Джеймс выбрал лучшего одноклубника между Энтони Дэвисом и Кайри Ирвингом

Звёздный форвард Леброн Джеймс поставил своего товарища по команде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса выше экс-партнёра по «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга.



«Вы знаете, если мы говорим о Кайри, нельзя не сказать, насколько он одарён. Но Энтони Дэвис, вероятно, даже более одарён. В том смысле, что он выше на семь-восемь дюймов. Его способность вести мяч, бросать, в том числе и из-за дуги, защита – всё это невероятно. В этом году, независимо от того, какую травму он ни получил бы, он всё равно тащил свою задницу на паркет. Энтони имел дело с серьёзной проблемой ноги в «пузыре» и играл через не могу каждый момент», — приводит слова Леброна Essentially Sports.



Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.