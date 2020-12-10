Леброн Джеймс выбрал лучшего одноклубника между Энтони Дэвисом и Кайри Ирвингом

Звёздный форвард Леброн Джеймс поставил своего товарища по команде «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса выше экс-партнёра по «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинга.
«Вы знаете, если мы говорим о Кайри, нельзя не сказать, насколько он одарён. Но Энтони Дэвис, вероятно, даже более одарён. В том смысле, что он выше на семь-восемь дюймов. Его способность вести мяч, бросать, в том числе и из-за дуги, защита – всё это невероятно. В этом году, независимо от того, какую травму он ни получил бы, он всё равно тащил свою задницу на паркет. Энтони имел дело с серьёзной проблемой ноги в «пузыре» и играл через не могу каждый момент», — приводит слова Леброна Essentially Sports.
Дэвис перешёл в «Лейкерс» в июне прошлого года в результате обмена с «Нью-Орлеан Пеликанс». В первом сезоне Энтони завоевал титул чемпиона НБА и выдал средние показатели 26,1 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи, 1,5 перехвата и 2,3 блок-шота.
- 10 декабря 2020
-
16:50
-
15:27
-
15:06
-
13:20
-
12:32
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:28
-
09:10
-
03:12
-
01:12
-
01:03
-
00:43
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50
-
20:28
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
18:51
-
18:44
-
18:32
-
17:44
-
15:43
-
15:06
-
14:46
-
13:45
-
13:27
-
12:46