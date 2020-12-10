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«Подхожу и понимаю — всё, реву». Седокова рассказала о бракосочетании с Тиммой

«Подхожу и понимаю — всё, реву». Седокова рассказала о бракосочетании с Тиммой
Баскетбол / Евролига 0

Певица Анна Седокова раскрыла подробности бракосочетания с баскетболистом подмосковных «Химок» Янисом Тиммой.

«Я говорила себе: «Только не реви». Подхожу и понимаю — всё, реву. Осознаю, что у меня красный нос… В общем, всю свою свадьбу я провела с красным носом! Часто ли я плачу сегодня? Часто — от счастья!» — приводит слова Седоковой StarHit.

Янис и Анна поженились 6 сентября, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.

Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

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