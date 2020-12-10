«Хьюстон» предъявил «Бруклину» жёсткие требования по обмену Джеймса Хардена

«Хьюстон Рокетс» требуют разыгрывающего Кайри Ирвинга или форварда Кевина Дюранта в обмен на защитника Джеймса Хардена, сообщает The Athletic.

«Нетс» считают условия «Рокетс» слишком жёсткими и не готовы отдать своих звёздных игроков, но настроены включить в обмен Джаретта Аллена, Кариса Леверта, Спенсера Динуидди и пики первого раунда на будущих драфтах. Харден ранее дал понять, что одобрит переход в один из четырёх клубов Восточной конференции НБА — «Бруклин», «Филадельфию», «Майами» или «Милуоки».

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.