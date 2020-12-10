«Хьюстон» предъявил «Бруклину» жёсткие требования по обмену Джеймса Хардена

«Хьюстон Рокетс» требуют разыгрывающего Кайри Ирвинга или форварда Кевина Дюранта в обмен на защитника Джеймса Хардена, сообщает The Athletic.
«Нетс» считают условия «Рокетс» слишком жёсткими и не готовы отдать своих звёздных игроков, но настроены включить в обмен Джаретта Аллена, Кариса Леверта, Спенсера Динуидди и пики первого раунда на будущих драфтах. Харден ранее дал понять, что одобрит переход в один из четырёх клубов Восточной конференции НБА — «Бруклин», «Филадельфию», «Майами» или «Милуоки».
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.
- 10 декабря 2020
-
20:43
-
20:34
-
20:29
-
20:18
-
19:53
-
19:51
-
19:41
-
18:57
-
18:26
-
17:57
-
16:50
-
15:27
-
15:06
-
13:20
-
12:32
-
11:54
-
11:06
-
10:29
-
09:56
-
09:43
-
09:34
-
09:28
-
09:10
-
03:12
-
01:12
-
01:03
-
00:43
-
00:01
- 9 декабря 2020
-
23:03
-
21:55
-
20:50
-
20:28
-
20:20
-
20:01
-
19:47