Леброн Джеймс признан спортсменом года по версии журнала Time

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был признан спортсменом года по версии журнала Time, сообщает официальный сайт издания. Леброн получил звание спортсмена года не только за достижения на паркете, но и за активную гражданскую позицию — Джеймс был сторонником поддержки движения Black Lives Matter на матчах НБА после возобновления сезона.
Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.
Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора в матче.
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