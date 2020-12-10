Софоклис Схорцианитис завершил карьеру. Он весил более 180 кг

Чемпион Евролиги 2014 года в составе «Маккаби» (Тель-Авив) Софоклис Схорцианитис решил завершить карьеру игрока.



«Я объявляю о завершении карьеры. Теперь я смогу уделять больше времени семье. Кроме того, у жены появится возможность для построения своей карьеры», — приводит слова 35-летнего Схорцианитиса Eurohoops.



Греческий центровой выступал за профессиональные клубы с 15-летнего возраста с 2000 года. Главными достижениями Схорцианитиса являются победа в Евролиге в 2014 году, а также медали в составе сборной Греции на международных турнирах: серебро на Кубке мира — 2006 и бронза Евробаскета-2009. Софоклис всегда отличался очень большим весом. В последнем клубе, «Ионикосе», его вес превышал 181 кг.