«Майами» поставил условие по обмену Джеймса Хардена

Обозреватель Грег Сильвандер на своей странице в «Твиттере» раскрыл детали переговоров по возможному обмену в «Майами Хит» лидера «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена. По его сведениям, стороны ведут диалог по этому вопросу, но флоридцы уже поставили одно условие. Руководство «Майами» не готово обсуждать обмен в «Рокетс» Тайлера Хирроу.

Хирро — 13-й номер драфта-2019. Тайлер стал одним из лучших новичков сезона В дебютном для себя регулярном чемпионате он принял участие в 55 встречах (8 в старте), набирая в них 13,5 очка, собирая 4,1 подбора и совершая 2,2 передачи. При этом Тайлер реализовывал 38,9% бросков из-за дуги.

В плей-офф он сыграл в 21 матче (5 в старте), набирая в них 16,0 очка, собирая 5,1 подбора и совершая 3,7 передачи.