Эксперт: Леброн и Дэвис не могут быть на первом и втором месте в рейтинге игроков НБА

Аналитик НБА считает, что звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис не заслуживают занимать первые два места в рейтинге лучших игроков лиги от ESPN.
«Я не согласен с рейтингом в отношении этих двоих, но не удивлен. Этот рейтинг завершает парад „Лейкерс“ после титула. Мы всё ещё в „пузыре“. Я даже удивлен, что Рэджон Рондо не стал третьим после своих успешных выступлений в плей-офф. Я считаю, что Леброн заслужил стать MVP регулярного сезона в большей степени, чем Яннис Адетокунбо. Но мне интересно, как №1 и №2 могут оказаться в одной команде. Нельзя быть №1, если вашему товарищу по команде дают второе место в рейтинге! Они должны нейтрализовать друг друга! Они оба хорошо играют, но их невозможно ранжировать, они дуэт», — приводит слова Бэйлесса Parlons Basket.
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