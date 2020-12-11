Названы вероятные пакеты «Милуоки» и «Майами» за Джеймса Хардена

За океаном продолжается эпопея с возможным уходом из «Хьюстон Рокетс» лидера команды Джеймса Хардена. Недавно стало известно, что на защитника претендуют две команды Восточной конференции — «Милуоки Бакс» и «Майами Хит».

Портал Essentially Sports отмечает, что команда из Висконсина за Хардена может предложить «Хьюстону» одного из лидеров коллектива в лице Криса Миддлтона, и добавить к этому перспективного Донте Девинченцо, а также Ди Джея Уилсона и драфт-пики.

Что касается «Майами», то здесь отмечается, что за Хардена во Флориде могут предложить перспективных Тайлера Хирро и Кендрика Нанна, а также Келли Олиника и опытнейшего Андре Игуодалу. Кроме этого «Хит» может предложить техасцам защищённый драфт-пик первого раунда 2023 года или драфт-пик первого раунда 2025 года.